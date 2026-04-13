الولايات المتحدة تتوعد بملاحقة جميع مشتري النفط الإيراني قضائيا

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 أبريل 2026 05:07 مساءً - العربية نت _ أعلن القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي، تود بلانش، أن وزارة العدل ستلاحق قضائياً أي جهة تقوم بشراء أو بيع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات الأمريكية.

وكتب بلانش عبر منصة “إكس”: “ستقوم وزارة العدل بملاحقة قضائية حازمة لأي جهة تشتري أو تبيع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات”، وفق وكالة “تاس”.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد، إن البحرية الأمريكية ستبدأ في فرض سيطرتها على مضيق هرمز، مما رفع حدة التوتر بعد أن فشلت المحادثات المطولة مع إيران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مما يعرض للخطر وقف إطلاق النار الهش الذي يستمر أسبوعين.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية ستبدأ في فرض سيطرتها على جميع حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية في الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت جرينتش) اليوم الإثنين، وفق وكالة “”.

وأظهرت بيانات الشحن أن ناقلات النفط تتجنب مضيق هرمز قبل فرض أمريكا سيطرتها على حركة الملاحة البحرية اليوم الإثنين، وذلك في أعقاب فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في مطلع الأسبوع.

وقفزت أسعار النفط لتتجاوز 100 دولار للبرميل الاثنين، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 7.01 دولار، أو 7.36% إلى 102.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:06 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلقت على انخفاض 0.75% يوم الجمعة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 104.87 دولار للبرميل، بارتفاع 8.30 دولار، أو 8.59%، بعد تراجعه 1.33% في الجلسة السابقة.

