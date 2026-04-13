طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

وزير الخارجية ونظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأميركي مستجدات الإقليم بعد محادثات واشنطن وطهران

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 أبريل 2026 02:56 صباحاً - دوت الخليج_ تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، يوم الأحد، لبحث آخر مستجدات الوضع الإقليمي، وذلك في أعقاب المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، أن المبعوث الأميركي أطلع وزير الخارجية خلال الاتصال على الموقف الأميركي في ضوء تلك المفاوضات، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين القاهرة وواشنطن.

وأكد وزير الخارجية من جانبه على أهمية الالتزام بالمسار الدبلوماسي، وتغليب لغة الحوار والحلول السلمية، بما يحقق التوافق حول مختلف القضايا المطروحة، ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي السياق نفسه، ثمّن ويتكوف مستوى التنسيق القائم مع مصر، مشيداً بالتعاون وجهودها في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، معرباً عن تطلع الجانب الأميركي إلى استمرار هذا الدور المصري في المرحلة المقبلة.

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

