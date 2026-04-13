وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأميركي مستجدات الإقليم بعد محادثات واشنطن وطهران

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 أبريل 2026 02:56 صباحاً - دوت الخليج_ تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، يوم الأحد، لبحث آخر مستجدات الوضع الإقليمي، وذلك في أعقاب المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، أن المبعوث الأميركي أطلع وزير الخارجية خلال الاتصال على الموقف الأميركي في ضوء تلك المفاوضات، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين القاهرة وواشنطن.

وأكد وزير الخارجية من جانبه على أهمية الالتزام بالمسار الدبلوماسي، وتغليب لغة الحوار والحلول السلمية، بما يحقق التوافق حول مختلف القضايا المطروحة، ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي السياق نفسه، ثمّن ويتكوف مستوى التنسيق القائم مع مصر، مشيداً بالتعاون وجهودها في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، معرباً عن تطلع الجانب الأميركي إلى استمرار هذا الدور المصري في المرحلة المقبلة.

