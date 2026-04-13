كونسيساو يصدم جماهير الاتحاد قبل مواجهة الوحدة الإماراتي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 05:23 مساءً - أكد البرتغالي سيرجي كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، على صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الوحدة الإماراتي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضح كونسيساو خلال المؤتمر الصحفي أن المباراة التي سيحتضنها ملعب "الإنماء" بجدة غداً الثلاثاء، وتحمل طابعاً خاصاً لكونها تُلعب من دور واحد وعلى أرض الاتحاد وبين جماهيره، مشدداً على أن الفريق استعد جيداً لتقديم رد قوي في الملعب تقديراً للدعم الجماهيري الكبير.

مدرب الاتحاد يصارح الجماهير: "سوء الانتقالات والإصابات وضعنا في مأزق"

في حديث اتسم بالصراحة والمكاشفة، صدم كونسيساو جماهير نادي الاتحاد بتوضيح الحقائق حول الأزمات الدفاعية التي تواجه الفريق. وأشار المدرب البرتغالي إلى أن الإدارة الفنية وضعت كافة الاحتياجات على الطاولة منذ معسكر دبي، محذراً من نقص الخيارات في مركز المحور، وهو ما حدث بالفعل. وأضاف:

"يجب أن نتحدث بواقعية، هناك فرق تملك خيارات وحلولاً أفضل منا، وإصابات لاعبين مثل دومبيا والشهري تركت أثراً عميقاً، خاصة وأننا لم نبدأ الموسم بشكل صحيح وفشلنا في تعويض الراحلين".

كونسيساو: الحقيقة "مرة" ولكن طموحنا نحو الكأس لا يتوقف

شدد كونسيساو على أنه لا يختلق الأعذار أو يتهرب من المسؤولية، لكنه يضع المشجع الاتحادي أمام الواقع الذي يعيشه الفريق بسبب "سوء الانتقالات" وتوالي الإصابات.

واختتم تصريحاته قائلاً: