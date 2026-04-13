قائمة قنوات مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 06:29 مساءً - يستعد نادي الأهلي السعودي لمواجهة نظيره نادي الدحيل القطري مساء اليوم الاثنين، الموافق 13 أبريل 2026، على أرضية "ملعب الإنمي"، وتأتي هذه المباراة القوية ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وضع الأهلي والدحيل قبل اللقاء

يدخل نادي الأهلي المباراة وهو يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، حيث حقق الفريق فوزين وتعادلاً واحداً، مقابل هزيمتين في آخر 5 لقاءات خاضها. ويطمح "

الراقي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لقطع خطوة هامة نحو التأهل للدور القادم.

من جانبه، يدخل نادي الدحيل المواجهة بوضعية فنية مشابهة، إذ سجل الفريق انتصارين وتعادلين مقابل هزيمة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة. ويأمل الفريق القطري في الخروج بنتيجة مرضية تسهل مهمته في لقاء الإياب.

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 4:45 عصراً بتوقيت القاهرة وسيتولى الحكم نينغ ما مهمة إدارة اللقاء تحكيمياً.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا

بخصوص التغطية الإعلامية، فستكون المباراة منقولة مباشرة عبر القنوات التالية: