مصر وباكستان تتفقان على تكثيف الجهود لخفض التوتر الإقليمي

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 أبريل 2026 03:13 صباحاً - دوت الخليج_ جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، يوم الأحد، لبحث مستجدات الوضع الإقليمي وتنسيق الجهود المشتركة بين البلدين، في أعقاب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، أن وزير الخارجية الباكستاني أطلع نظيره المصري على تفاصيل المفاوضات التي استضافتها إسلام آباد بين واشنطن وطهران، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، والجهود الرامية للتوصل إلى تفاهمات تخفف من حدة التوتر في المنطقة.

وأكد الوزيران أهمية مواصلة الجهود المشتركة لدعم المسار الدبلوماسي وتغليب لغة الحوار والحلول السلمية، بما يضمن منع تفاقم الأوضاع ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأشاد الجانب الباكستاني بمستوى التنسيق القائم بين مصر وباكستان وتركيا، وبالجهود المبذولة لاحتواء التوتر ودفع المسار التفاوضي كخيار أساسي لتسوية الصراعات.

من جانبه، ثمّن الوزير عبد العاطي دور باكستان في استضافة المفاوضات، مؤكداً الحرص على استمرار التنسيق المشترك بما يسهم في خفض التصعيد.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة، وتكثيف الجهود لخفض التصعيد والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، دعماً للأمن والاستقرار الإقليمي.

