نقاط ضعف برشلونة.. كيف يحطم سيميوني منظومة فليك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 05:23 مساءً - بناءً على أسلوب هانزي فليك هذا الموسم، ورغم القوة الهجومية لبرشلونة، إلا أن مواجهة سيموني على ملعب "طيران الرياض" في سهرة غدٍ الثلاثاء عند الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، تظهر فيها بعض الثغرات التي قد يستغلها أتلتيكو مدريد:

1. المجازفة بخط الدفاع المتقدم أكبر سلبيات برشلونة

يعتمد فليك بشكل أساسي على مصيدة التسلل والضغط العالي جداً. هذه الاستراتيجية "انتحارية" أمام لاعب بذكاء أنطوان جريزمان أو سرعة ماركوس يورينتي؛ فإذا نجح أتلتيكو في كسر الضغط بتمريرة واحدة طولية خلف المدافعين، سيجد حارس برشلونة نفسه في مواجهة مباشرة مع المهاجمين في مساحات شاسعة.

2. البطء في الارتداد الدفاعي عند فقدان الكرة

في حال فشل الضغط العكسي الأول لبرشلونة، تظهر مساحات خلف لاعبي الوسط (خاصة إذا اندفعوا للمساندة الهجومية). أتلتيكو مدريد من أفضل فرق العالم في التحول من الدفاع للهجوم بأقل عدد من التمريرات، وهو ما قد يربك دفاع البلوجرانا غير المنظم في لحظة التحول.

3. التعامل مع الكرات الثابتة والعرضيات

رغم التحسن البدني، لا يزال برشلونة يعاني أحياناً في الكرات العرضية المرسلة بدقة خلف المدافعين. سيموني يركز دائماً على الكرات الثابتة (ركنيات أو ركلات حرة جانبية) كحل لفك الشفرات، وهو سلاح يتطلب يقظة ذهنية كاملة من مدافعي البارسا طوال الـ 90 دقيقة.

4. الضغط الجماهيري في ملعب "طيران الرياض"

ملعب أتلتيكو بمسمياته المختلفة دائماً ما يمثل "غلاية" جماهيرية. التأثر بالضغط الجماهيري قد يؤدي لارتكاب أخطاء فردية في التمرير بثلث الملعب الدفاعي، وسيموني يبني خطته بالكامل على انتظار هذا الخطأ الوحيد لخطف هدف "سيناريو سيموني" المعتاد.