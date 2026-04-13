: ناقلات النفط تتجنب مضيق هرمز مع تصاعد التوترات

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 أبريل 2026 02:56 مساءً - _ أظهرت بيانات الشحن أن ناقلات النفط بدأت في تجنب المرور عبر مضيق هرمز، في ظل ترقب فرض الولايات المتحدة سيطرتها على حركة الملاحة البحرية اليوم الاثنين، عقب فشل محادثات السلام بين واشنطن وطهران خلال مطلع الأسبوع.

ويأتي هذا التطور بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن أن البحرية الأمريكية ستباشر فرض سيطرتها على مضيق هرمز، ما أدى إلى تصاعد حدة التوتر في المنطقة، خاصة مع تعثر المفاوضات وعدم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين الجانبين.

ويهدد هذا التصعيد بانهيار وقف إطلاق النار الهش المستمر منذ أسبوعين، وسط مخاوف من تداعيات واسعة على حركة تجارة الطاقة العالمية في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية.

