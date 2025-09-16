ارتفاع قياسي للذهب مع تراجع الدولار
سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا اليوم مدعومة بتراجع الدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، وسط توقعات كبيرة بخفض أسعار الفائدة.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3680.17 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3689.27 دولار في وقت سابق من الجلسة.
واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3718.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 42.71 دولار للأوقية فيما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1399.40 دولار وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1188.59 دولار.
