وزير الخارجية الأمريكى يتوعد الإخوان: التصنيف بقوائم الإرهاب خطوة أولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 06:30 مساءً - قال وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو فى بيان إعلان قرار إدارة ترامب رسميا تصنيف الإخوان فى مصر والأردن ولبنان منظمة إرهابية، إن القرار ما هو إلا خطوة أولى فى الطريق إلى إحباط عنف وترهيب الجماعة.

وقال روبيو: تعكس هذه التصنيفات الخطوات الأولى لجهود متواصلة ومستدامة لإحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التى تقوم بها فروع جماعة الإخوان أينما وجدت ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الموارد اللازمة لممارسة الإرهاب أو دعمه.

وكانت أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية، اليوم الثلاثاء، عن تصنيف الاخوان جماعة ارهابية فى امريكا ضد فروع الجماعة فى لبنان والأردن ومصر، والتي قالتا إنها تشكل خطراً على الولايات المتحدة ومصالحها.

وصنفت وزارة الخارجية الفرع اللبنانى منظمة إرهابية أجنبية، وهو أشد التصنيفات، ما يجعل تقديم الدعم المادى للجماعة جريمة جنائية أما الفرعان الأردنى والمصرى، فقد أدرجتهما وزارة الخزانة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية العالمية المصنفة.

ووفقا للتقرير روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت العام الماضي، بموجب أمر تنفيذي وقعه ترامب، بتحديد أنسب السبل لفرض عقوبات على الجماعات التي يقول مسؤولون أمريكيون إنها تشارك فى حملات عنف وزعزعة استقرار أو تدعمها، ما يلحق الضرر بالولايات المتحدة ومناطق أخرى.

وقال ناثان براون، أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية فى جامعة جورج واشنطن، إن بعض حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك مصر والامارات، سيرحبون بهذا التصنيف، واضاف: بالنسبة للحكومات الأخرى التى تتسامح مع جماعة الإخوان..