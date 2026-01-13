جنوح السفينة «FENER» على شاطئ بورسعيد بسبب ارتفاع الأمواج وشدة الرياح.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 06:30 مساءً - شهد ساحل البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، جنوح سفينة تحمل اسم FENER بالقرب من الشاطئ، وذلك في ظل موجة من الطقس السيئ التي تضرب المحافظة، تزامنًا مع ارتفاع الأمواج، وهبوب رياح قوية، وتيارات مائية شديدة.

جنوح السفينة

وتعرضت السفينة للجنوح، ودفعتها التيارات المائية القوية باتجاه الشاطئ، وسط صعوبة في التحكم بمسارها بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج.

طقس سيئ

وتشهد محافظة بورسعيد منذ ساعات حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع نشاط ملحوظ للرياح وارتفاع في منسوب الأمواج .

متابعة الموقف وتأمين المنطقة

وجاري متابعة الموقف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة والمنطقة المحيطة بها، مع بحث سبل التعامل مع الجنوح وسحب السفينة إلى عمق البحر.

