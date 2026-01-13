الأرصاد تحذر اضطراب بالبحر المتوسط وفرص أمطار على القاهرة الكبرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 06:30 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلي أجواء باردة ونشاط رياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على أغلب الأنحاء ويعمل على اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد قد يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق محدودة على القاهرة الكبرى.

الطقس اليوم

ويشهد اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهاراً شديد البرودة ليلاً كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم ، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 18 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 18 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 17 درجة.

الصغرى 10 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 19 درجة.

الصغرى 08 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 19 درجة.

الصغرى 08 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 20 درجة.

الصغرى 10 درجة.