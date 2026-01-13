رسميا.. إدارة ترامب تصنف تنظيم الإخوان في مصر ولبنان والأردن كمنظمات إرهابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 06:30 مساءً - أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسمياً تصنيف أفرع جماعة الاخوان بقوائم الإرهاب، وتضمن قرار الإدارة الأمريكية تصنيف 3 أفرع لجماعة الإخوان في الشرق الأوسط بقوائم الإرهاب مع فرض عقوبات عليها وعلى أعضائها.

وذكرت وزارتا الخزانة والخارجية، اليوم الثلاثاء، إن القرار يشمل فروع جماعة الإخوان في لبنان والأردن ومصر، والتي قالتا إنها تشكل خطراً على الولايات المتحدة ومصالحها.

وصنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، وهو أشد التصنيفات، ما يجعل تقديم الدعم المادي للجماعة جريمة جنائية. أما الفرعان الأردني والمصري، فقد صنفتهما وزارة الخزانة كمنظمات إرهابية عالمية مصنفة خصيصاً لدعمهما التطرف والإرهاب.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان: تعكس هذه التصنيفات الخطوات الأولى لجهود متواصلة ومستدامة لإحباط أعمال العنف التي تمارسها فروع جماعة الإخوان وزعزعة الاستقرار أينما وجدت". وأضاف: ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الموارد اللازمة لممارسة الإرهاب أو دعمه".