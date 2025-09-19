تراجع أسعار الذهب عالمياً

تراجع أسعار الذهب عالمياًتراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء متأثرة بارتفاع طفيف في الدولار وعمليات جني ربح، بعد أن سجل المعدن النفيس مستوى قياسياً مرتفعاً في الجلسة السابقة وسط توقعات بخفض الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3684.10 دولاراً للأونصة، بعد أن لامس ذروة قياسية بلغت 3702.95 دولاراً أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1% إلى 3718.50 دولاراً للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 41.98 دولاراً للأونصة، فيما صعد البلاتين 0.1% إلى 1392.25 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1182.21 دولاراً.