بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 4.12 نقطة بنسبة 0.05 في المئة ليبلغ مستوى 8820.82 نقطة.

وتم تداول 477.5 مليون سهم عبر 24989 صفقة نقدية بقيمة 124.9 مليون دينار (نحو 379.6 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 39.37 نقطة بنسبة 0.49 في المئة ليبلغ مستوى 8101.92 نقطة من خلال تداول 259 مليون سهم عبر 14424 صفقة نقدية بقيمة 44.5 مليون دينار (نحو 135.2 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 4.45 نقطة بنسبة 0.05 في المئة ليبلغ مستوى 9435.98 نقطة من خلال تداول 218.5 مليون سهم عبر 10565 صفقة بقيمة 80.3 مليون دينار (نحو 244 مليون دولار).

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 53.34 نقطة بنسبة 0.65 في المئة ليبلغ مستوى 8300.20 نقطة من خلال تداول 198.13 مليون سهم عبر 9528 صفقة نقدية بقيمة 34.7 مليون دينار (نحو 105.4 مليون دولار).