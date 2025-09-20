الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولارانخفضت أسعار الذهب اليوم بسبب ارتفاع الدولار عقب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية، كما كان متوقعًا، والإشارة إلى المزيد من التيسير النقدي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 3653.54 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما صعد لمستوى قياسي بلغ 3707.40 دولار أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8 بالمائة إلى 3688.10 دولار.

وصعد الدولار 0.2 بالمائة ليواصل مكاسبه مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقفزت أسعار الذهب 39 بالمائة حتى الآن هذا العام، بعد مكاسب بلغت 27 بالمائة في العام الماضي، مدعومة بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية والتوتر الجيوسياسي المستمر وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 41.55 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمائة إلى 1367.60 دولار وصعد البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 1158.94 دولار.