بعد تعيينه خلفًا لتشابي ألونسو.. ما هي مسيرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 يناير 2026 10:22 مساءً - اتخذت إدارة ريال مدريد قرارًا حاسمًا بهز أركان غرف الملابس، فبعد ساعات من ضياع لقب السوبر الإسباني أمام الغريم التقليدي برشلونة بنتيجة (2/3) أعلن "الميرينجي" رسميًا رحيل المدرب تشابي ألونسو بالتراضي فاتحًا الأبواب أمام "ابن النادي البار" ألفارو أربيلوا ليقود الدفة الفنية للفريق الأول.

ولم يكن اختيار أربيلوا محض صدفة، بل هو تتويج لمسيرة تدريبية مبهرة داخل أروقة "الفالديبيباس"، فمنذ عام 2020 تدرج أربيلوا في أكاديمية الملكي، وحقق إنجازات جعلت منه الخليفة المنتظر:

بصمته الأبرز كانت مع فريق "يوفينيل أ" بموسم 2022-2023، حيث حصد الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا للشباب.

انتقل لتدريب فريق "كاستيا" في يونيو 2025، ليعزز سمعته كمدرب يمتلك "DNA" الانتصارات المدريدية، وهو ما تحتاجه الإدارة الآن لإعادة الهيبة للفريق الأول.

لا تستند ثقة فلورنتينو بيريز في أربيلوا على فكره التدريبي فحسب، بل على تاريخه المرصع بالذهب كلاعب خاض 238 مباراة بقميص الأبيض.

تُوج بـ 8 ألقاب كبرى شملت دوري أبطال أوروبا والليجا.

كما أنه يحمل في جعبته "هيبة" أبطال العالم، كونه كان جزءًا من الجيل الذهبي للمنتخب الإسباني المتوج بمونديال 2010 واليورو مرتين.

فرغم النهاية القاسية في السوبر، ودع النادي مدربه السابق تشابي ألونسو ببيان راقي مؤكدًا على أن "المايسترو" سيبقى أسطورة وجزءًا من قيم النادي، مشيرًا إلى أن قرار الانفصال جاء لفتح صفحة جديدة تهدف لاستعادة المسار الصحيح في الدوري والبطولات القارية.