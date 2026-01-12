لمتابعة ديربي الهلال والنصر.. إليك تردد قناة ثمانية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 يناير 2026 10:22 مساءً - تحبس العاصمة السعودية أنفاسها الليلة إيذانًا بانطلاق صدام العمالقة بين الهلال والنصر على أرضية "المملكة أرينا" في ليلة لا تقبل أنصاف الحلول ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن.

ومع تصدر الهلال للترتيب بـ 35 نقطة ومطاردة النصر بـ 31 نقطة تحول البحث عن وسيلة لمتابعة هذا "الزلزال الكروي" إلى الشغل الشاغل لجماهير الساحرة المستديرة في الوطن العربي.

تردد قناة ثمانية لمشاهدة ديربي الهلال والنصر

لم يعد متابعة الدوري السعودي مجرد جلوس أمام الشاشة، بل أصبح تجربة تكنولوجية متكاملة تقودها شبكة "ثمانية" (Thmanyah)، وللاستمتاع بالمباراة بجودة فائقة (HD)، يمكن للمشجعين ضبط أجهزة استقبالهم على قمر نايل سات عبر:

التردد 12360 باستقطاب عمودي.

معدل ترميز 27500.

معامل تصحيح خطأ 3/4.

أما لمتابعي قمر عرب سات، فالتردد هو 11919 باستقطاب أفقي وبذات معدلات الترميز، لتضمن وصول إشارة البث بوضوح تام يضاهي صخب المدرجات.

ولم تغفل الشبكة هواة البث المباشر عبر الإنترنت؛ حيث تتيح لمشتركيها حول العالم متابعة اللقاء مجانًا بجودة عادية عبر تطبيق "ثمانية" الرسمي، وكذلك من خلال تطبيق "جاكو"؛ مما يضمن تدفق البث دون انقطاع حتى في لحظات الذروة الجماهيرية.

كيفية إضافة تردد قناة ثمانية الجديد 2026