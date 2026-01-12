بعد إقالة تشابي ألونسو.. تعيين أربيلو مدير فني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 يناير 2026 10:22 مساءً - في تحول دراماتيكي لم تشهده أروقة نادي العاصمة الإسبانية منذ سنوات، قرر نادي ريال مدريد وضع حدٍ لمسيرة المدرب تشابي ألونسو، فأعلن عن تعيين "ابن الدار" ألفارو أربيلوا مدير فني جديد للفريق.

فالقرار الذي اتخذه مجلس إدارة "الميرينغي" لم يكن مجرد تغيير فني بل كان بمثابة هزة أرضية أعقبت ليلة قاسية في الملاعب السعودية.

ولم تشفع السمعة التدريبية الكبيرة لتشابي ألونسو في حمايته من رياح الإقالة، إذ جاء قرار الإطاحة به فور انتهاء نهائي كأس السوبر الإسباني مساء أمس الاثنين.

حيث إنّ السقوط أمام الغريم التقليدي برشلونة في "كلاسيكو الأرض" بالرياض كان القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث رأت إدارة النادي أن الفريق بحاجة إلى صدمة إيجابية فورية لاستعادة الهوية المفقودة التي لم ينجح ألونسو في ترسيخها منذ تسلمه المهمة خلفًا للأسطورة كارلو أنشيلوتي.

اختيار أربيلوا مدير فني لريال مدريد

وقع اختيار الرئيس فلورنتينو بيريز على ألفارو أربيلوا ليقود المرحلة الانتقالية الحرجة، فالرجل الذي تدرج في تدريب الفئات السنية وحقق نجاحات لافتة مع فريق الشباب يمتلك الشخصية القيادية والارتباط العاطفي بالجماهير، وهو ما يأمل الريال أن يترجم إلى انضباط تكتيكي وروح قتالية داخل المستطيل الأخضر.

ويبدو أن ريال مدريد يعيش حالة من عدم الاستقرار الفني منذ رحيل كارلو أنشيلوتي لتدريب المنتخب البرازيلي، فالتجربة مع تشابي ألونسو لم تدم طويلًا، مما يضع أربيلوا أمام تحدي كبير يكمن في القدرة على إعادة الفريق لمنصات التتويج، وإثبات أن الكوادر التدريبية الشابة للنادي قادرة على إدارة غرف الملابس المليئة بالنجوم العالميين.