عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصىاقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن أكثر من 270 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكل شبه يومي لاقتحامات من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في المسجد، وتقسيمه زمانيا.