بأغلبية ساحقة.. اكتساح محمد الوحش والجزار انتخابات وكالة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 يناير 2026 10:22 مساءً - في مشهد برلماني يعكس توجهًا لتمكين الخبرات التكنوقراطية حسمت صناديق الاقتراع بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الاثنين 12 يناير 2026 هوية وكلاء المجلس للفصل التشريعي الثالث (2026 - 2031).

حيث أسفرت الانتخابات عن فوز كاسح لكل من الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش ليتوليا رسميًا مهام المعاونة في إدارة دفة التشريع المصري للسنوات الخمس المقبلة.

وقد أعلن المستشار هشام بدوي -رئيس مجلس النواب- نتائج الاقتراع السري التي عكست ثقة نيابية واسعة في الفائزين، وجاءت خارطة الأصوات كالتالي:

الدكتور عاصم الجزار: حصد المركز الأول بـ 516 صوتًا.

الدكتور محمد الوحش: نال ثقة 495 نائبًا.

فيما توزعت بقية الأصوات بين النائبة سحر عتمان (87 صوتًا)، وإسلام فوزي (35 صوتًا)، وعوض أبو النجا (21 صوتًا)، من إجمالي 577 صوتًا صحيحًا.

عاصم الجزار.. "مهندس التنمية" وصوت التخطيط

يأتي انتخاب الدكتور عاصم الجزار كوكيل للمجلس ليضفي بعدًا عمرانيًا وتنمويًا على المؤسسة التشريعية، فالرجل الذي غادر حقيبة "الإسكان" بسجل حافل، يُعد أحد أبرز المخططين العمرانيين في المنطقة.

وبخلفيته الأكاديمية كأستاذ بجامعة القاهرة، وخبرته في تنفيذ برامج التنمية الاستراتيجية والسياحية، يُمثل الجزار قوة دفع فنية للملفات المتعلقة بالبنية التحتية والقطاع العقاري تحت قبة البرلمان.

محمد الوحش.. "جراح الكبد" وعقلية المنظمات الدولية

على الضفة الأخرى من منصة الوكالة، يقف الدكتور محمد الوحش، القامة الطبية التي تجمع بين المهارة الجراحية والخبرة الدولية.

حيث إنّ "الوحش" يُعد أول مصري وعربي ينال دكتوراة جراحة وزراعة الكبد من جامعة لندن، ويحمل معه إرثًا من العمل مع منظمة الصحة العالمية وصندوق "تحيا مصر".

وتمثيله للوكالة يضمن وجود صوت طبي وعلمي رفيع المستوى في دوائر اتخاذ القرار التشريعي، خاصة في الملفات الصحية والخدمية.