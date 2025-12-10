استقرار أسعار النفط

استقرار أسعار النفطاستقرت أسعار النفط، اليوم، بعد أن حدت المخاوف من تجاوز العرض الطلب من المكاسب، بينما يترقب المستثمرون التقدم المحرز في محادثات السلام الروسية - الأوكرانية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 62.05 دولار للبرميل.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.38 دولار للبرميل، مرتفعا 13 سنتا، أو 0.2 بالمئة.

في غضون ذلك، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنها تتوقع أن يحقق إنتاج الولايات المتحدة من النفط رقما قياسيا أعلى هذا العام مما كان متوقعا، إذ رفعت توقعاتها لعام 2025 بمقدار 20 ألف برميل، ليصل متوسطه إلى 13.61 مليون برميل يوميا.

ومع ذلك، خفضت الإدارة توقعاتها لإجمالي الإنتاج في 2026 بمقدار 50 ألف برميل إلى 13.53 مليون برميل يوميا.