استقرار أسعار النفط
استقرت أسعار النفط، اليوم، بعد أن حدت المخاوف من تجاوز العرض الطلب من المكاسب، بينما يترقب المستثمرون التقدم المحرز في محادثات السلام الروسية - الأوكرانية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 62.05 دولار للبرميل.
وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.38 دولار للبرميل، مرتفعا 13 سنتا، أو 0.2 بالمئة.
في غضون ذلك، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنها تتوقع أن يحقق إنتاج الولايات المتحدة من النفط رقما قياسيا أعلى هذا العام مما كان متوقعا، إذ رفعت توقعاتها لعام 2025 بمقدار 20 ألف برميل، ليصل متوسطه إلى 13.61 مليون برميل يوميا.
ومع ذلك، خفضت الإدارة توقعاتها لإجمالي الإنتاج في 2026 بمقدار 50 ألف برميل إلى 13.53 مليون برميل يوميا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقرار أسعار النفط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.