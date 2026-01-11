إعلان رسمي غير متوقعة.. الهلال السعودي يكشف عن أول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 08:19 مساءً - أعلن نادي الهلال السعودي عن أول صفقات الانتقالات الشتوية بالفريق بشكل رسمي والتي تكون خلال شهر يناير الحالي، حيث نشر النادي صورة عبر صفحته الرسمية بموقع أكس ليكشف عن تلك الصفقة الكروية الهامة التي انضمت مؤخرًا للنادي.

صفقات نادي الهلال السعودي الشتوية

أوضح النادي السعودي عبر منصة التواصل الاجتماعي أكس، من خلال نشره صورة للاعب والمدافع الإسباني بابلو ماري، حيث ينضم اللاعب إلى صفوف الهلال بالانتقالات الشتوية قادمًا من فريق فيورنتينا الإيطالي، كما أنه لم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخري حول تلك الصفقة.

خاض ماري الذي يبلغ من العمر 32 عام عدد 16 لقاء مع فريق فيورنتينا في مختلف المسابقات لهذا الموسم، كما انه تمكن في عام 2020 الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي مع فريق آرسنال، وكذلك مع فريق فلامنغو البرازيلي حصل على كأس كوبا ليبرتادوريس لموسم 2018-2019.