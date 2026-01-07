انخفاض أسعار الذهب والفضة

انخفاض أسعار الذهب والفضةانخفضت أسعار الذهب اليوم وسط موجة بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعها في الآونة الأخيرة، في حين أثر ارتفاع الدولار سلبا على معنويات المستثمرين في سوق المعادن الثمينة.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمائة إلى 4466.19 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان الذهب قد سجل مستوى قياسيّا مرتفعًا بلغ 4549.71 دولار في 26 ديسمبر الماضي، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل 0.4 بالمائة إلى 4477.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمائة إلى 80.34 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 83.62 دولار في 29 ديسمبر الماضي.

ونزل سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.9 بالمائة إلى 2373.0 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 2478.50 دولار الاثنين الماضي، وكان قد ارتفع بأكثر من خمسة بالمائة في وقت سابق من الجلسة ليسجل أعلى مستوى له في أسبوع.

وتراجع سعر البلاديوم 2.5 بالمائة إلى 1777.22 دولار للأوقية.