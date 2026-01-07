تراجع أسعار النفط

تراجع أسعار النفطتراجعت أسعار النفط، اليوم، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فنزويلا ستسلم ما بين 30 إلى 50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا أو 1.37 بالمئة إلى 56.35 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا أو واحدا في المئة إلى 60.09 دولار للبرميل.

وكان كلا الخامين القياسيين انخفضا بأكثر من دولار في جلسة التداول السابقة، حيث وازنت السوق بين توقعات وفرة المعروض العالمي هذا العام وبين حالة عدم اليقين بشأن إنتاج الخام الفنزويلي.

وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات الوقود، حسبما أفادت مصادر في السوق، نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس.