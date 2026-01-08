بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 21.76 نقطة بنسبة 0.25 في المئة، ليبلغ مستوى 8838.08 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 285.4 مليون سهم عبر 19763 صفقة نقدية بقيمة 76.8 مليون دينار كويتي (نحو 234.2 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 34.84 نقطة بنسبة 0.43 بالمئة ليبلغ مستوى 8157.33 نقطة من خلال تداول 123.6 مليون سهم عبر 10925 صفقة نقدية بقيمة 23.7 مليون دينار (نحو 72.2 مليون دولار أمريكي).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 19.66 نقطة بنسبة 0.21 في المئة ليبلغ مستوى 9443.72 نقطة من خلال تداول 152.7 مليون سهم عبر 8838 صفقة بقيمة 53 مليون دينار (نحو 161.6 مليون دولار أمريكي).
بدوره، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 2.53 نقطة بنسبة 0.03 في المئة ليبلغ مستوى 8641.58 نقطة من خلال تداول 88.5 مليون سهم عبر 6002 صفقة نقدية بقيمة 17 مليون دينار (نحو 51.8 مليون دولار أمريكي).
