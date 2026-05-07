هل تعرض بايرن ميونخ للظلم التحكيمي ضد باريس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 02:17 صباحاً - حجز باريس سان جيرمان مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع بايرن ميونخ بنتيجة 1-1 في إياب نصف النهائي، وبدأ الفريق الباريسي اللقاء بقوة، حيث تمكن عثمان ديمبلي من تسجيل هدف التقدم مبكرًا في الدقيقة الثالثة، مستغلًا ارتباك دفاع بايرن، ليضع فريقه في موقف مريح نسبيًا منذ البداية.

ضربة جزاء بايرن ميونخ غير المحتسبة

ورغم محاولات الفريق الألماني للعودة، تأخر هدف التعادل حتى اللحظات الأخيرة، عندما نجح هاري كين في هز الشباك عند الدقيقة 94، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتغيير مصير المواجهة.

وشهدت المباراة حالتين تحكيميتين أثارتا الجدل، الأولى كانت لمسة يد على نونو مينديز كان من الممكن أن تكلفه بطاقة ثانية، بينما جاءت الحالة الثانية بعد لمس الكرة من جواو نيفيز داخل منطقة الجزاء.

وبحسب تفسير القوانين، فإن الكرة التي تصل إلى يد اللاعب من زميله لا تُحتسب مخالفة، وهو ما دفع الحكم لعدم احتساب ركلة جزاء لصالح بايرن، في قرار أثار نقاشًا واسعًا بعد اللقاء.

بهذا التعادل، استفاد باريس من نتيجة الذهاب، ليؤكد تفوقه ويحسم التأهل إلى النهائي، بينما يودع بايرن البطولة بعد مواجهة شهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.