الأمير يعادل النتيجة.. هدف هاري كين مع بايرن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 02:17 صباحاً - سجل فريق بايرن ميونخ هدف التعادل أمام باريس سان جيرمان في المواجهة التي جمعتهما ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

هدف هاري كين ضد باريس سان جيرمان

جاء هدف الفريق البافاري في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن طريق النجم الإنجليزي هاري كين، بعد ضغط متواصل من أصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة من اللقاء، حيث استغل كين إحدى الفرص داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بنجاح داخل الشباك.

وكان بايرن ميونخ قد كثف محاولاته الهجومية طوال الشوط الثاني بحثًا عن العودة في النتيجة، معتمدًا على تحركات عناصره الهجومية، إلا أن الهدف تأخر حتى اللحظات الأخيرة من المباراة.

نتيجة مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

ورغم تسجيل هدف التعادل، لم يكن كافيًا لتغيير مسار التأهل، في ظل نتيجة مباراة الذهاب التي صبت في مصلحة الفريق الفرنسي.