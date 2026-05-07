6/5 أهداف مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 02:17 صباحاً - حجز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب تعادله الإيجابي بهدف لمثله أمام بايرن ميونخ الألماني، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن إياب نصف نهائي البطولة لموسم 2025-2026.

وجاء تأهل الفريق الباريسي مستفيدًا من فوزه المثير في مباراة الذهاب بنتيجة 5-4، ليحسم بطاقة العبور بمجموع المباراتين.

هدف عثمان ديمبلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

بدأت المباراة بإيقاع سريع، حيث لم ينتظر باريس سان جيرمان كثيرًا لفرض سيطرته، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق عثمان ديمبلي في الدقيقة الثالثة، بعد هجمة منظمة بدأت بتمريرة من فابيان رويز إلى كفاراتسخيليا، الذي مرر بدوره كرة حاسمة داخل منطقة الجزاء، قابلها ديمبلي بتسديدة قوية داخل الشباك.

وحاول بايرن ميونخ العودة في النتيجة خلال الشوط الأول، حيث أتيحت عدة فرص أبرزها تسديدة لويس دياز، إلى جانب محاولات متكررة من جمال موسيالا، لكن الحارس ماتفي سافونوف كان في الموعد وتصدى ببراعة.

إثارة مستمرة حتى اللحظات الأخيرة في مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

في الشوط الثاني، واصل الفريق الألماني ضغطه المكثف بحثًا عن التعادل، وسط تألق دفاعي من باريس، وتألق لافت لحارسه الذي تصدى لأكثر من فرصة خطيرة.

هدف هاري كين ضد باريس سان جيرمان

مع اقتراب اللقاء من نهايته، نجح هاري كين في تسجيل هدف التعادل لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليشعل الدقائق الأخيرة، لكن دون تغيير في مصير التأهل.

هاري كين يسجل هدف والفريق ما زال يحتاج هدف!!!!!



متبقي دقيقة فقط!!!!! pic.twitter.com/BLe56Mrm10 — عمرو (@bt3) May 6, 2026

حسم التأهل إلى النهائي لدوري أبطال أوروبا

بهذا التعادل، أنهى باريس سان جيرمان المواجهة متفوقًا في مجموع المباراتين، ليصعد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، مواصلًا مشواره المميز في البطولة، ومقتربًا خطوة جديدة من تحقيق اللقب القاري.

في المقابل، ودع بايرن ميونخ البطولة رغم الأداء القوي، خاصة في مباراة الإياب، التي شهدت صراعًا تكتيكيًا وبدنيًا كبيرًا حتى الثواني الأخيرة.