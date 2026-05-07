هاري كين يشعل الجدول مع مبابي .. ترتيب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 02:17 صباحاً - رفع النجم الإنجليزي هاري كين رصيده التهديفي في دوري أبطال أوروبا إلى 14 هدفًا، بعدما سجل هدف بايرن ميونخ الوحيد في شباك باريس سان جيرمان خلال مواجهة إياب نصف النهائي.

وجاء هدف كين في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ليكون آخر أهدافه في البطولة هذا الموسم، بعد خروج بايرن ميونخ من الدور نصف النهائي.

عدد أهداف هاري كين في دوري أبطال أوروبا

بهذا الهدف، عزز كين موقعه في وصافة ترتيب الهدافين، خلف المتصدر كيليان مبابي، الذي يتربع على القمة برصيد 15 هدفًا، رغم خروج فريقه من البطولة أيضًا.

قائمة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2025-2026

1. كيليان مبابي – 15 هدفًا

2. هاري كين – 14 هدفًا

3. خفيتشا كفاراتسخيليا – 10 أهداف

4. جوليان ألفاريز – 10 أهداف

5. أنتوني جوردون – 10 أهداف

6. إيرلينج هالاند – 8 أهداف

7. لويس دياز – 7 أهداف

8. فيكتور أوسيمين – 7 أهداف

9. فيرمين لوبيز – 6 أهداف

10. لامين يامال – 6 أهداف

11. فيتينيا – 6 أهداف

ورغم اشتعال المنافسة على صدارة الهدافين، فإن خروج معظم الأسماء من البطولة يعني أن الصراع قد يُحسم بالأرقام الحالية، مع ترقب ما سيقدمه لاعبو باريس سان جيرمان وآرسنال في المباراة النهائية.