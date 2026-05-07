موعد مباراة آرسنال ضد باريس سان جيرمان في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 02:17 صباحاً - تأهل فريق باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق على بايرن ميونخ بنتيجة 6-5 في مجموع مباراتي نصف النهائي، عقب التعادل 1-1 في لقاء الإياب الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا.

أهداف مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

شهدت المباراة بداية قوية من الفريق الباريسي، حيث نجح الفرنسي عثمان ديمبيلي في تسجيل هدف التقدم مبكرًا في الدقيقة الرابعة، بعد هجمة منظمة أربكت دفاع الفريق الألماني، ليمنح الضيوف أفضلية سريعة في المواجهة.

وفي المقابل، حاول بايرن ميونخ العودة في النتيجة طوال اللقاء، وفرض ضغطًا هجوميًا كبيرًا على دفاعات باريس، إلا أن صلابة الفريق الفرنسي وتألق حارس مرماه حالا دون تسجيل هدف التعادل في الوقت الأصلي.

وقبل صافرة النهاية بلحظات، تمكن النجم الإنجليزي هاري كين من إدراك التعادل لصالح بايرن ميونخ في الوقت بدل الضائع، ليُنهي المباراة بنتيجة 1-1، دون أن يكون ذلك كافيًا لتغيير هوية المتأهل.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4 في لقاء مثير، ليحسم الفريق الفرنسي بطاقة العبور إلى النهائي مستفيدًا من تفوقه في مجموع المباراتين.

موعد مباراة آرسنال ضد باريس سان جيرمان

من المقرر أن يواجه باريس سان جيرمان نظيره آرسنال في المباراة النهائية، في قمة أوروبية مرتقبة ستُقام يوم 30 مايو الجاري الموافق السبت وذلك في تمام الساعة 07:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ملعب مباراة باريس سان جيرمان ضد آرسنال

تقام المباراة التي تحدد بطل التشامبيونز ليج على ملعب بوشكاش أرينا، لتحديد بطل القارة لموسم 2025-2026.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد باريس سان جيرمان

من المقرر أن تنقل المباراة علي قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات التشامبيونز ليج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا