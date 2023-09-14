انت الان تتابع خبر حزن كبير يزلزل الأوسط الفنية.. الفنان عادل إمام مصاب بالزهايمر،، ولم يعد يتذكر حتى أبنائه،، تسريب مقطع فيديو صادم له أبكى الجمهور العريض بشدة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في الآونة الأخيرة، انتشرت العديد من الشائعات حول صحة الفنان المصري الكبير عادل إمام وتفيد بإصابته بمرض الزهايمر. ولكن في تصريحات جديدة، قامت الفنانة المصرية شيرين بنفي هذه الشائعات وأكدت أن عادل إمام بصحة جيدة ولا يعاني من أي مشاكل صحية. وأضافت شيرين أنها تتواصل معه بشكل منتظم عبر الهاتف وتطمئن عليه دائمًا.

وأشارت شيرين إلى أن الفنان صلاح السعدني هو من يعاني من مرض الزهايمر، وأنها تفضل عدم التحدث كثيرًا عن هذا الموضوع الحساس. وختمت تصريحاتها بالدعاء لصلاح السعدني بالشفاء والعافية.

وجهت شيرين رسالة للجمهور بضرورة التوقف عن نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وطالبتهم بأن يحترموا أنفسهم وأن يكونوا أكثر تفهمًا واحترامًا للفنانين.

وأشارت شيرين إلى مسيرتها الفنية الحافلة ومشاركتها مع عدد من العمالقة في عالم الفن مثل فؤاد المهندس وسناء جميل وعادل إمام وسمير غانم ومحمد صبحي.

وفي سياق آخر، حضر حفل زفاف ابن شقيق الفنان المصري القدير عادل إمام مجموعة من الفنانين والشخصيات العامة، مثل يسرا ومحمد هنيدي ونجوى فؤاد وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمود مرسي ونعيمة وصفي وليلى فوزي. وعلى الرغم من ذلك، فإن غياب عادل إمام وأولاده المشهورين أثار الكثير من التساؤلات حول سبب الغياب وهل يعاني الفنان من مشاكل صحية أو خلافات عائلية.

في تفاصيل مفاجئة، لم يحضر عادل إمام وأفراد أسرته حفل توزيع جوائز السينما المصرية، حيث قرر الزعيم البقاء في المنزل كما اعتاد في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا. ورغم ذلك، فإن عدم حضور ابنيه رامي ومحمد إمام أثار بعض الجدل، حيث توقع البعض أنهما قد يكونا مشغولين ولذلك لم يستطيعا الحضور. ومع ذلك، فإن ظهورهما في الفيديوهات لا يعني بالضرورة أنهما لم يكونا حاضرين في الحفل.

حتى الآن، لم يتم الكشف عن السبب الحقيقي وراء عدم حضور عادل إمام وأسرته الحفل، ولكن الفنان المصري تامر حسني تمكن من إشعال أجواء الحفل بأدائه الرائع. وبالتالي، يبقى هذا الغياب محل تكهنات وتساؤلات من قبل الجمهور ومحبي الفنان الكبير عادل إمام.