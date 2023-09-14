انت الأن تتابع خبر هل الفن حرام؟ تعليق فنانة مصرية يثير الجدل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر تحريم الفن من أكثر المواضيع التي تثير الجدل سواء في الوسط الفني أو خارجه خاصة بعد اعتزال أكثر من نجم بداعي حرمة الأعمال الفنية.



وفي هذا السياق، علقت الفنانة المصرية سهير رمزي على قضية تحريم الفن في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام وأكدت أنه لا يمكن تصنيف الفن "عمل حرام" طالما يحمل رسالة سامية.



وقالت النجمة في تصريحاتها انه من المعيب ان نقول الفن حرام، مؤكدة ان "الإنسان هو الذي يحدد ما هو حلال وما هو حرام ولا يحتاج إلى شرح".



وأضافت سهير رمزي، انه طالما الفن في جميع أشكاله وتجلياته لا يؤذي أحدًا ويقدم رسالة سامية، لا يمكن أن يتم اعتباره حرامًا.



تفاعل الجمهور مع تعليق سهير رمزي حول تحريم الفن، وتباينت الأراء بين مؤيد ومعارض ودخل البعض بسجال حول رأي الدين في الفن.



من ناحية ثانية، كانت قد كشفت الفنانة المصرية في وقت سابق أنها تستعد لتجربة تمثيلية جديدة بعد ان تلقت بعض العروض الدرامية، لكنها لم تحدد بعد السيناريو المناسب، وما يهمها أن يكون العمل الذي تشارك فيه ذو قيمة فنية وإنسانية.



اما فيما يتعلق بعدم نجاح مسلسل "أم البنات" الذي شاركت فيه بالموسم الرمضاني الفائت، قالت سهير رمزي ان المسلسل حقق نجاحًا كبيرا بنسب المشاهدة، ولكن ربما توزيعه لم يكن مناسبًا، وفي النهاية الحكم للجمهور.



الجدير بالذكر ان مسلسل أم البنات من بطولة سهير رمزي ونخبة من النجوم أبرزهم: منة عرفة، سيلين عبدالعزيز، ناصر سيف محمد مهران، وغيرهم.