بهذه الكلمات.. تامر حسني يدعم أحمد محمد ثروت بعد مشاركته في حفل ليلة من الزمن الجميل

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر الفنان تامر حسني عن سعادته بمشاركة أحمد محمد ثروت في حفل ليلة من الزمن الجميل بجدة، وكتب تامر حسني عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات بموقع إنستجرام عبر خاصية الاستوري: حمدالله على سلامتك يا غالي يا ابن الغالي، فرحان أو ي اني شايفك ماشي على رجلك لأني كنت معاك خطوة بخطوة وشوفت معاناتك وثباتك وايمانك بربنا اللي كافئك دلوقتي ورجعك تاني على رجلك وان شاءالله هترجع احسن من الأول لأنك نجحت في إختبار ربنا ليك بصبرك وبشكرك لربنا على كل عطاياه، وقولتلك في يوم قدام هتعرف حكمته وأعتقد بدأت تشوف، ومبروك لاستاذنا النجم الكبير محمد ثروت على نجاحه في هذا الحفل الرائع، ومبروك عودة سلامة إبنك الغالي أحمد محمد ثروت.

تامر حسني عبر الإنستجرام

آخر أعمال تامر حسني فيلم "تاج "



وجدير بالذكر أن آخر أفلام تامر حسني بالسينما هو فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

أحداث فيلم" تاج "

تدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تاج (تامر حسني) الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ أنه له أخ توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.