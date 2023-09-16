نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منذ قليل.. محمود حميدة يعلن انضمامه إلى "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان محمود حميدة، فيديو عبر “إنستجرام”، يعلن فيه عن حسابه الرسمي والوحيد عبر التطبيق الشهير، وظهر في الفيديو، بنفسه؛ ليكشف عن توثيق حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، ونفي صلته بأي حسابات أخرى تتحدث باسمه، علق: "هذه هي صفحتي الوحيدة والرسمية على إنستجرام.. وأي صفحة أخرى لا تمثلني وغير تابعة لي".

أحدث أعمال محمود حميدة

ومن ناحية أخرى، شارك محمود حميدة في فيلم مطرح مطروح من بطولة كريم عفيفي، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، طارق الإبياري، محمد السعدني، والإنجليزي سكوت آدكنز الشهير بـ بويكا، والعمل من تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي، في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، حول موظف حكومي يجسد شخصيته محمود حميدة، متزوج من شيماء سيف، فيما يظهر كريم عفيفي بدور شقيق حميدة الأصغر، وتلعب ليلى أحمد زاهر دور ابنته، وتدخل هذه الأسرة مع تتابع الأحداث في صراعات عديدة مع قوات أجنبية بسبب نشوب حرب خلال قضائهم إجازتهم الصيفية.



محمود حميدة يفتتح حفل ختام مهرجان المسرح التجريبي



ويذكر ان الفنان محمود حميدة قد افتتح حفل ختام مهرجان المسرح التجريبي بعرض مسرحي على خشبة المسرح بدار الأوبرا المصرية في حضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني وعدد من وفود الدول المختلفة، وبدأ محمود في العرض الذي ابهر به الحضور في وجود هتافات عالية مصحوبة بالتصفيق والإشادة به واختتم العرض برقصة من فنون البالية لمجموعة من الفتيات، فيما قدم عرضًا أدائيًا قصيرًا جسد خلاله أهمية التجريب في المسرح، والدور البناء للتجريب في إحداث التقدم المنشود للتجربة الإنسانية بشكل عام، وفن المسرح بشكل خاص، العرض من فكرة وإخراج هاني عفيفي، وشارك فيه نُخبة متميزة من الفنانين: تامر ضيائي، سارة عادل، ضياء الدين زكريا، بمشاركة مجموعة من الرقصات من تصميم، سالي أحمد، وديكور محمد الغرباوي، جرافيك رضا صلاح، إضاءة ياسر شعلان، أزياء مروة عودة، مادة فيلمية روماني خيري، إيقاعات لفرقة "أوسكاريزما.



ما هي آخر أعمال محمود حميدة؟

وكان اخر اعمال الفنان محمود حميدة، هو فيلم "هارلي" الذي تم طرحه ضمن أفلام عيد الفطر الماضي، والعمل بطولة كل من: محمد رمضان، مي عمر، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، حازم إيهاب، ومحمود السيسي، فيما ظهر أحمد داش كضيف شرف، والفيلم من تأليف محمد سمير مبروك وهند عبدالله وإخراج محمد سمير وإنتاج سامر محضر.