الرياض - كتبت رنا صلاح - ارتفعت النفقات الرأسمالية في مشروع موازنة 2026 إلى 1600 مليون دينار، مقارنة بإعادة التقدير البالغة 1370 مليون دينار، لتغطية تمويل مشاريع تنموية ذات أهمية وطنية، منها:

موازنة 2026 تخصص 95 مليوناً للناقل الوطني وغاز الريشة

مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي بقيمة 396 مليون دينار.

مشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة 60 مليون دينار.

التنقيب عن غاز الريشة بقيمة 35 مليون دينار.

رفع دعم تنمية وتطوير البلديات إلى 210 ملايين دينار بدلًا من 180 مليونا.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، تمهيدا للسير بإجراءاته الدستورية وإرساله إلى مجلس الأمة.