نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود حجازي يحتفل بعقد قرانه في أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان محمود حجازي بعقد قرانه منذ قليل في أحد المساجد بمدينة نيويورك الأمريكية حيث تعيش زوجته، على فتاة خارج وسط الفني، ونشر حجازي على حسابه الرسمي بـ انستجرام صورًا من عقد القران، من داخل أحد المساجد بصحبة زوجته رنا زروق، وعلق قائلًا: الحمد الله كتبنا الكتاب.. ربنا يخليكي ويباركلي فيكي يارب.

إطلالة زوجة محمود حجازى

وظهرت زوجة محمود حجازى بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الأبيض اتسم بستايل بسيط غير منقوش واتسم القماش الدانتيل المحتشم ذات الأكمام الطويلة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها، وتزينت بطرحة على الشعر الطويل بالدانتيل وهو ما زاد من اناقتها.

من هي زوجة محمود حجازى؟

اسمها رنا زروق ولدت في نيويورك عام ١٩٩٢ وعاشت بامريكا وحصلت علي البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية عام ٢٠١٤ من جامعة، ‏city university of New York، وحصلت علي دكتوراه في القانون عام ٢٠١٨ من جامعه ‏New York Law school، هي من اب تونسي امريكي وهو الدكتور طارق زروق حاصل علي دكتوراه في البيئه والچولوجيا ويعمل استاذ جامعي في جامعه بروكلين كالدچ Brooklyn college، ومن أم مصريه امريكيه وهي الدكتورة ايمي السيد حاصله علي دكتوراه في الرياضيات وتعمل كاستاذة جامعيه في جامعة kingsboro college.

محمود حجازي ينفصل عن أسما شريف منير

ومن ناحية اخري، سبق وأعلن محمود حجازي انفصاله عن أسما شريف منير في أبريل 2021، جدير بالذكر أن علاقة أسما ومحمود حجازي، قد مرت بعدد من المنحنيات من قبل، حيث أعلنا انفصالهما أثناء فترة الخطوبة بعد مرات من النفي، في مارس 2018، ثم عادت أنباء العودة مرة أخرى في يوليو من نفس العام، قبل إعلان خبر الزفاف الذي أعلناه في خطوة مفاجئة في سبتمبر من نفس العام أيضًا.

آخر أعمال محمود حجازي

ويذكر ان آخر أعمال محمود حجازي هو مسلسل الكتيبة 101، وعرض العمل في الماراثون الرمضاني 2023، وضم عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: آسر ياسين، عمرو يوسف، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، ميرنا نور الدين، محمود عبد المغني، وعددا آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وتدور أحداثه حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء

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