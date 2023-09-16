نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطولة غادة عبد الرازق.. التفاصيل كاملة لقصة ومواعيد عرض حدث بالفعل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض حاليًا حكاية تحت الحزام إحدى حكايات مسلسل حدث بالفعل والذي يعرض على منصة jawway الرقمية، وحقق نجاحًا جماهيريًا منذ عرضه.



قصة حكاية تحت الحزام

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على المقربين للمريض ومن حوله، والعمل ينتمي لنوعية المسلسلات المنفصلة المتصلة، والقصة الأولى عبارة عن 3 حلقات.

وتدور أحداث حكاية تحت الحزام والتي تعد أولى حكايات المسلسل، حول قصة حقيقية حدثت بالفعل في الأردن، لطبيبة مريضة نفسيًا، والتي تجسدها غادة عبد الرازق بشخصية عالية المريضة نفسيًا، والأم المتسلطة على ابنها الذي يجسد دوره الفنان خالد أنور، والتي تعاني من اضطرابات معقدة ومظلمة، حيث يسيطر عليها حب التملك لإبنها وزوجته، فعندما تشعر الأم بأن ابنها بدأ يحب زوجته ويتعلق بها، قامت بخطف عروسته قبل الفرح بأيام، وبدأت تمارس عليها الضغوط والتعذيب النفسي.

لتدخل الشخصيات في مجموعة من الأحداث المبهمة التي تبين كيف يمكن للمريض النفسي أن يقوم بأعمال وينسى أنه قد قام بها، وهو لايعرف عنها شيئًا، فيشكل خطرًا كبيرًا على كل المحيطين به.

أبطال حكاية تحت الحزام

و يشارك في بطولة تحت الحزام كلًا من غادة عبد الرازق، خالد أنور، سلمى أبو ضيف، بسنت حاتم، كريم عبد الخالق، وهو من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.

موعد عرض الحلقة الثالثة حكاية تحت الحزام



سيتم عرض مسلسل حدث بالفعل تحت اسم “تحت الحزام” على منصة Jawwy TV الإلكترونية، يوم الأربعاء من كل أسبوع وكل قصة ستكون مختلفة عن الآخرى، وكانت بداية انطلاق العمل يوم الأربعاء 13 سبتمبر.

تفاصيل مسلسل حدث بالفعل



مسلسل حدث بالفعل مكون من 5 حكايات مختلفة كل حكاية مكونة من 3 حلقات بمجموع الحلقات 15 حلقة يسرد قصص لأشخاص وأحداث حقيقية نقلًا عن مصادر ووثائق نفسية معتمدة.

ومسلسل حدث بالفعل من إنتاج مصري وإماراتي مشترك، ومن نوعية الإثارة والجريمة، ويتكون من قصص منفصلة كل قصة عبارة 3 حلقات، مأخوذة من قصص حقيقية حدثت في 9 دول عربية مختلفة.



حكايات مسلسل حدث بالفعل



يشار إلى أن عدد حلقات مسلسل حدث بالفعل هو 15 حلقة مقسمة على 5 حكايات، لكل حكاية 3 حلقات والحكايات الخمس للمسلسل هي: تحت الحزام، ريش أبيض، قرض شخصي، ولو بعد حين، كاملة.



أبطال مسلسل حدث بالفعل



كل حكاية من حكايات مسلسل حدث بالفعل له أبطاله، كما أن الحكاية مقسمة على 3 حلقات بأبطال مختلفين، وهم: غادة عبد الرازق، ماجد المصري، كريم فهمي، بسمة، دينا الشربيني، شيرين رضا، سلمى أبو ضيف، خالد أنور، رنا رئيس، سينتيا خليفة، أحمد عبد الله محمود.