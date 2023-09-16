نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. رامي صبري يحي حفلاً في الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



روج الفنان رامي صبري لحفله المقبل في محافظة الإسكندرية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

رامي صبري يروج لحفله المقبل في مدينة الإسكندرية



ونشر الفنان رامي صبري البوستر الدعائي للحفل وظهر كم خلال البوتسر الدعائي للحفل انه سيقام يوم 28 سبتمبر في إسكندرية وهو حفل تخرج.

رامي صبري



يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي صبري اغنية "يمكن خير "وحققت أغنية يمكن خير نجاحًا كبيرًا مستمر منذ وقت طرحها على يوتيوب.

كلمات أغنية «يمكن خير»



تأتي كلمات أ غنية يمكن خير كالأتي: «وقته إننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا أعاتب، إيه إيه هيفيد، على أد ما قلبي وجعني وأنا شايفك جاي تودعني وماشي ماشي بعيد، يمكن خير، ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع أوام، هنساك وأعيش وأهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش، خلص الكلام، ولا وقته إننا نتحاسب، يمكن خير عشان كان لازم أبعد من زمان، أنا وأنت ميسعناش مكان والبركة فيك، موضوعنا مات مبقاش خلاص في معجزات وبلاش نقلب في اللي فات راح عليه».