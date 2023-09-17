نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلمى أبو ضيف تروج لشخصيتها في "أنف وثلاث عيون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة سلمى أبو ضيف لشخصيتها في فيلم “ أنف وثلاث عيون” من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وكتبت: “انتظروا شخصية بحبها أو ي من فيلم أنف وثلاث عيون”.

مسلسل "حدث بالفعل"

يضم مسلسل" حدث بالفعل "، يضم 101 قصة حقيقية، تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية، ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

يضم مسلسل حدث بالفعل حكاية "تحت الحزام"، كل من: غادة عبد الرازق وسلمى أبو ضيف، خالد أنور، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي

“حدث بالفعل”

ومن المقرر أن يعرض مسلسل " حدث بالفعل "، كل أسبوع في يوم الأربعاء، في موعد ثابت، ويتكون مسلسل " حدث بالفعل " من 15 حلقة، ويضم المسلسل الحكاية الأولى بعنوان: " تحت الحزام"، الحكاية الثانية بعنوان: "ريش أبيض"، الحكاية الثالثة بعنوان: "قرض شخصي"، الحكاية الرابعة بعنوان: "ولو بعد حين"، الحكاية الخامسة بعنوان: "كاملة".

تعيش الفنانة سلمي أبو ضيف حالة من الانتعاش الفني حيث تنتظر طرح عملين دراميين مقابل عمل سينمائي حيث تعاقدت مؤخرًا على المشاركة في بطولة مسلسل "زينهم" بطولة النجم احمد داود، والمقرر انطلاق تصويره الفترة المقبلة، من إخراج يحيي إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز، كما انضم الفنان كريم قاسم لأبطال المسلسل

تعاقدت مؤخرًا سلمى أبو ضيف على المشاركة في مسلسل "قصة مدينة" بطولة الفنان أحمد أمين، والفنان محمد ممدوح، ومن المقرر أن يعرض في رمضان المقبل، كما تشارك سلمى في بطولة فيلم "ليها تعيشها لوحد" مع الفنان شريف منير، ومجموعة من الفنانين

سلمى أبو ضيف

حصلت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة ضمن مهرجان "القاهرة للدراما"، عن مشاركتها في مسلسل "رسالة الإمام"، الذي عُرض ضمن أعمال الموسم الرمضاني السابق 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا لأنه قدم حكاية الإمام الشافعي، وضم عدد من الفنانين ومنهم خالد النبوي، نضال الشافعي، فرح بسيسو، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج الليث حجو.