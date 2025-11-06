نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور إسعاد يونس.. أبطال فيلم "قصر الباشا" يحتفلون بالعرض الخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل صناع وأبطال فيلم "قصر الباشا" مساء اليوم بالعرض الخاص للعمل، داخل إحدى السينمات بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمنتجة الاء لاشين.

وشهد العرض حضور أبطال الفيلم، منهم أحمد حاتم، مايان السيد، هيثم زيدان، والسعودية سمية رضا، محمد القس، نبيل عيسى، أحمد فهيم، حمزة العيلي، وأمير صلاح الدين وعائلته ونانسي صلاح والمخرج محمد بكير والمؤلف محمد ناير بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الذين حرصوا على تهنئة فريق العمل منهم نورين سعدة ولينا صوفيا.

وخطف الانظار حضور الفنانة والمنتجة اسعاد يونس وحرصت علي تهنئة فريق العمل وتغيب الفنان الكبير حسين فهمي عن حضور العرض الخاص بسبب وفاة شقيقة زوجته صباح اليوم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي تشويقي، حول جريمة قتل غامضة تقع داخل أحد الفنادق الفاخرة، لتبدأ بعدها سلسلة من الأحداث المثيرة والتحقيقات المعقدة التي تكشف عن أسرار عديدة.

الفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة AH Media Production للمنتجة الاء لاشين، ويضم نخبة من أبرز النجوم، منهم: أحمد حاتم، مايان السيد، حسين فهمي، صدقي صخر، سمية رضا، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وهيثم زيدان.