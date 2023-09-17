نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروة ناجي تعايد زوجها بطريقة رومانسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت النجمة مروة ناجي، على معايدة زوجها بعبارات مؤثرة تدل على مدى الحب والتفاهم والعشرة التي تجمعهم، حيث شاركت "مروة" جمهورها بصورة لها برفقة زوجها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه: "كل سنة وانت طيب يا نعمة ربنا الكبيرة أوي في حياتي يا جبل اللي كلنا دايما بنتسند عليه".



وأضافت: "وربنا يعينك ويقويك ويديمك نعمة كبيرة في حياتنا وتفضل دايما ضهرنا وسندنا".



وقالت: "بحبك أوي وعقبال مليون سنه في سعادة وستر ورضا وراحة بال".



وفورا تلقت مروة على دعم كثير من الجمهور وغامرهم الفرح والسرور متمنين لها حياة سعيدة، مليئة بالحب والحنان والنجاح والتفوق.



مروة ناجي ترفع حماس جمهورها لهذا السبب

رفعت النجمة مروة ناجي الحماس لجمهورها عن أحدث حفلاتها

الغنائية الجديدة، ومن المقرر أن تقام الحفل يوم الثلاثاء ٢٦ سبتمبر على المسرح الكبير، تحت قيادة الفرقة الموسيقية الدكتور علاء عبد السلام.

آخر أعمال مروة ناجي

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة مروة ناجي أغنية تحمل اسم

أبو الغضب،

أغنية تعبت من الصبر من كلمات الشاعر الغنائي خالد المبيريك وألحان سعد القصمول وتوزيع بيشوي سمير، والذي حازوا على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

