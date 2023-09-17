نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماقي يحيي حفلًا غنائيًا بالإسكندرية في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان محمد حماقي لاحياء حفل غنائي في الاسكندرية يوم 30 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يقدم حماقي، مجموعة من أغانيه المميزة.



وفي سياق اخر تصدر الفنان محمد حماقي تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بأحدث أعماله الغنائية والتي تحمل اسم ايه السعادة دي والتي إحتلت المركز السابع على اليوتيوب، وتخطت الأغنية مليون و400 ألف مشاهدة منذ طرحها من 6 أيام.

تفاصيل أغنية ايه السعادة دي



وأغنية ايه السعادة دي من كلمات: تامر حسين، الحان: عزيز الشافعي، توزيع: أمين نبيل جيتار: مصطفى اصلان ميكس، وماستر: Luis Barrerajr تسجيل جيتار - استوديو دريم، مهندس صوت: خالد سند، ڤيديو: عمر عز

كلمات أغنية ايه السعادة دي



وتقول كلمات الأغنية: ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واهي جت فيك انت في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واخترتك انت ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي يا دلع في حياتي نساني الهم مين ده اللي يقول في جمالك بم يا سبب فرحتي ولا حاجة تهم غير حبك انت دي حقيقة يا حبيبي والله بجد في حاجات خاطفاني تعالالي نعد امال انا ليه مش شايف حد تاني غيرك انت ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي



آخر أعمال محمد حماقي



يذكر أن آخر أعمال محمد حماقي كان طرحه أغنية دلعنا كتير عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات: ايمن بهجت قمر، الحان: محمد حماقي، توزيع موسيقي وميكس: تميم ديچيتال، ماستر: Dick Beetham، جيتار: مصطفي اصلان، اكورديون: وائل النجار Percussion:خالد ماندو، هندسة صوتية بيشوي مجدي، طبلة: سعيد الارتيست.