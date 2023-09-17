نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منها ممنوع التصوير.. شروط حضور حفل "الأساتذة 2" لـ مدحت صالح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان مدحت صالح للمرة الثانية لتقديم حفل "الأساتذة 2"، ومن المقرر إقامته يوم الجمعة 29 سبتمبر الجاري، على خشبة مسرح النافورة، بمصاحبة الأوركسترا وعازف البيانو الشهير عمرو سليم، وقيادة المايسترو أحمد عويضة.

شروط حفل “الأساتذة”

ويقام مشروع "الأساتذة"، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبالتعاون بين دار الأوبرا والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي وضعت عددا من الشروط من أجل حضور الجمهور الحفل.

وجاءت الشروط كالتالي:

1- تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في السابعة والنصف مساءً، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

2 - الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية «ممنوع ارتداء الشورت».

3 - ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور

4 - غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته

5 - ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات

6 - الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم

7 - الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

8- ممنوع التصوير.

أسعار تذاكر حفل مدحت صالح

وكانت أعلنت دار الأوبرا أسعار تذاكر الحفل مدحت صالح "حفل "الأساتذة 2"، التي إنقسمت إلي 6 فئات، من خلال الحجز الإلكتروني، وداخل شباك التذاكر جاءت كالتالي:

الفئة الأولى بمبلغ 1710 جنيهات

الثانية بمبلغ 1510 جنيهات

والثالثة بمبلغ 1310 جنيهات

والرابعة بقيمة 910 جنيهات

الخامسة بمبلغ 710 جنيهات

والسادسة والأخيرة بقيمة 510 جنيهات

مسلسل وبينا معاد

جدير بالذكر، أن مسلسل وبينا ميعاد، آخر أعمال مدحت صالح، وشارك في مسلسل وبينا ميعاد بجانب مدحت صالح، العديد من الفنانين مع صبري فواز وشيرين رضا، محمد سليمان، وفاء صادق، بسمة، نادية رشاد، خالد أنور، داليا شوقي، أسامة الهادي، هاجر الشرنوبي، كنزي رماح، محمد العزازي، يوسف الكدواني، تسنيم هاني، آية سليم، يوسف إبراهيم، بريهان أنور، ميران عبد الوارث، زاهر البحيري، عايدة فهمي، والمسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال.

مسلسل حضرة العمدة

وشارك أيضًا في موسم رمضان 2023، من خلال غنائه لـ تتر مسلسل حضرة العمدة، وحملت الأغنية عنوان اللي يهري يهري، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم، والعمل من بطولة الفنانة روبي، محمد محمود عبد العزيز، إدوارد، بسمة، وغيرهم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.