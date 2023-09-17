مفكرون ومثقفون عرب: الحلم العربي بقيادة اليونيسكو بات وشيكا والعناني الأجدر لرئاستها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 سبتمبر 2023 01:31 مساءً - أجمع مفكرون ومثقفون عرب على أن حلم الوطن العربي في قيادة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) أصبح قريب المنال بعد التوافق على مرشح عربي واحد للتنافس على رئاسة المنظمة الأممية في دورتها الجديدة، خلفا للمديرة العامة الحالية لليونيسكو الفرنسية أودري أزولاي، التي تنتهي فترة ولايتها الثانية في عام 2025.

وفي السادس من سبتمبر الجاري، اعتمد مجلس وزراء الخارجية العرب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري السابق، مرشحا عربيا لمنصب مدير عام منظمة اليونيسكو للفترة من 2025 - 2029 بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في أبريل الماضي ترشيح العناني للمنصب الدولي الثقافي الأرفع.

وبهذا الاجماع، تقترب فرصة العالم العربي في تبؤ المنصب الأممي الرفيع بما لهم من تاريخ وإرث ثقافي ممتد عبر أعماق التاريخ.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة بالنظر إلى العلاقات الوثيقة التي تربط مصر و"يونيسكو" وتمتد إلى أكثر من 75 عاما، حيث كانت مصر ضمن أول 20 دولة صدقت على تشكيل المنظمة، واحتفظت بعضوية مجلسها التنفيذي منذ عام 1946، باستثناء مرات قليلة، كما تحتضن مكتب اليونيسكو في القاهرة منذ عام 1947، والذي يعمل ضمن منظومة تتكون من 52 مكتبا ميدانيا منتشرة للمنظمة في جميع أنحاء العالم.

ويتولى مكتب القاهرة الإسهام في دعم ثقافة السلام والأمن في العالم من خلال تعزيز التعاون الفكري بين الأمم بالاستعانة بآليات التعليم والعلوم والثقافة والاتصال.

(إجماع عربي لافت)

وأكد المثقفون والمفكرون العرب - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - دعمهم الكامل للدكتور خالد العناني المرشح العربي لمنصب مدير منظمة (يونيسكو) تقديرا لدور مصر القومي والثقافي العريق، الأمر الذي يؤهله لأن يضع خبراته في خدمة المنظمة وأهدافها وتحقيق طموحات الدول الأعضاء جميعها، وعلى رأسها الدول العربية.

وشددوا على أن الوقت قد حان لأن يقود العالم العربي منظمة اليونيسكو بعد عقود من الغياب بسبب التنافس العربي - العربي وعدم الاتفاق على مرشح واحد مثلما هو حادث الآن.

وأشار المثقفون العرب إلى أن فوز العناني سيكون قائما على تعاون الدول العربية مع مصر في بذل كل جهد ممكن واستخدام علاقاتها الطيبة مع الدول الأعضاء في اليونيسكو لضمان فوز المرشح المصري باعتباره مرشح العرب.