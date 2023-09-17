نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثلاثاء المقبل.. رامي جمال يستعد لطرح "هيبدأ يتكلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم رامي جمال لطرح أغنية جديدة له بعنوان«هيبدأ يتكلم»، من المقرر طرحها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 من شهر سبتمبر الجاري، وهي من إنتاج شركته «ار جي»، ومن كلمات محمد البنداري، ألحان محمد شحاتة، وتوزيع أحمد عبد السلام.

ما هو موعد طرح أغنية "هيبدأ يتكلم"؟

وأعلن رامي جمال عن موعد طرح أغنية "هيبدأ يتكلم من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام "، حيث نشر صورة البوستر الرسمي للأغنية، وعلق عليه قائلًا:" ميعادنا يوم 19 إن شاء الله".

مطلع أغنية" هيبدأ يتكلم"

ويقول مطلع الأغنية: «لسه هيبدأ يتكلم عن أنه في زمني اتحمل، شافني وأنا معدي بسلم بصلي مقدرش يكمل».

كيف روج رامي جمال لأغنية “مش مجرد حب”؟



وفي سياق آخر، شارك النجم رامي جمال جمهوره مؤخرًا بمقطع من كلمات أغنية "مش مجرد حب"، المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صور جديدة له، وعلق عليها قائلًا: "جربت تدمن حاجه وتبطلها قوللي يمكن زيك اعرف اعملها انت انهارده خلاص هتمشي طب حياتي ازاي هكملها، الفترة الجاية كلها أغاني فرفشة".

تفاصيل صناع أغنية "مش مجرد حب" لـ رامي جمال



الأغنية من كلمات الشاعر رمضان محمد، ألحان محمود أنور، توزيع أسامة الخطيب، ومن إنتاج رامي جمال.

ما هي آخر أعمال رامي جمال؟



وكان رامي جمال، قد طرح مؤخرًا أغنية "حكايتنا منهيه"، التي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا فور طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كما تصدر من خلالها التريند على نفس الموقع،وهي من كلمات محمد أبو نعمة، توزيع نابلسي، ألحان وإنتاج رامي جمال، تسجيل الغناء إلهامي دهيمة وأحمد حسام، ميكس وماستر خالد سند.



ما هي كلمات أغنية "حكايتنا منهية"؟



فاكر زمان أنا قولت نتْحمّل وأدينا..بإيدينا روحنا لبُعدنا ورضينا بيه.. جاي بعد إيه بتقولي تاني نعيد ماضينا.. مبقاش خلاص إحساس ما بينا نخاف عليه.. فاكر زمان أنا قولت نتْحمّل وأدينا.. بإيدينا روحنا لبُعدنا ورضينا بيه.. جاي بعد إيه بتقولي تاني نعيد ماضينا.. مبقاش خلاص إحساس ما بينا نخاف عليه.. أمانة روح وارتاح أنا بقيت مرتاح.. ضاعوا خلاص أحلامنا أظن كفاية.. كانوا يومين أيام ده لو خير كان.. دانا هاضيع قدام لو انت معايا.. كده فراق خلصان ده ولا وعد اتصان.. أنا صحيت والرؤيا بقت وضحالي.. أنا خلاص مش ليك لو أنا جيت هأذيك.. منا سنين ضحيت ومين ضحالي.. أنا وانت خلاص حكايتنا منهية.. أديني مشيت وقفلت على الماضي.. رجوعك فكرة بالنسبالي ملغية ومن غيرك هعيش عادي..أنا وانت خلاص حكايتنا منهية.. أديني مشيت وقفلت على الماضي.. رجوعك فكرة بالنسبالي ملغية.. ومن غيرك هعيش عادي.. أمانة روح وارتاح أنا بقيت مرتاح.. ضاعوا خلاص أحلامنا أظن كفاية.. كانوا يومين أيام ده لو خير كان دام.. دانا هاضيع قدام لو انت معايا.. كده فراق خلصان ده ولا وعد اتصان.. أنا صحيت والرؤيا بقت وضحالي.. أنا خلاص مش ليك لو أنا جيت هأذيك.. منا سنين ضحيت ومين ضحالي.