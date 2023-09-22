صفاء أبو السعود تقدم أغنية "شكرًا" ضمن فعاليات ملتقي أولادنا

القاهرة - محمد ابراهيم - صفاء أبو السعود وحفل مانحي الأمل وملتقى أولادنا

قدمت الفنانة صفاء أبو السعود أغنية بعنوان "شكرا" ضمن فعاليات ملتقى أولادنا لفنون ذوى الاحتياجات الخاصة فى دار الأوبرا المصرية، وهي من كلمات عبد الله حسن وألحان شريف حمدان



وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبد القادر، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة 42 دولة، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج والفنانة شيري عادل.

وتحمل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا" عنوان "الحياة حلوة"، وتقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، وتشهد مشاركة 42 دولة عربية وأجنبية هى مصر، الصين، روسيا، كينيا، الولايات المتحدة، بوركينافاسو، اليونان، بولندا، البرازيل، الجزائر، الكاميرون، زيمبابوى، الكونغو، المغرب، جنوب إفريقيا، إيطاليا، غانا، ملوى، تونس، الهند، أوكرانيا، ألمانيا، الأردن، سيريلانكا، السودان، بوتسوانا، سلوفانيا، الفلبين، المكسيك، ماليزيا، بيلاروسيا، سوريا، السعودية،

لبنان، الإمارات، ليبيا، إسواتينا، نيجيريا، اليمن، فلسطين.

صفاء أبو السعود تدعم مرضى القلب

حرصت الفنانة صفاء أبو السعود أن تمنح الأمل لـ الأطفال المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة باعتباره سفيرة لـ حملة "مانحي الأمل العالمية" التي يشرف عليها البطل أنور الكموني لدعم مرضى السرطان وذوي الهمم ومرضى القلب على مسرح الماركيه، في كايرو فيستفال التجمع الخامس.

ومن المتداول بين الجمهور هو حب صفاء أبو السعود الشديد للأطفال منذ زمن طويل وحُبها أيضًا لأغاني الأطفال مثل أغنية "يا أصحابي وصحباتي" و"العيد فرحة" الذي يعتبرهم الجمهور أيقونة في عالم الفن حتى الآن.

وعلى نفس السياق، قررت صفاء أبو السعود أن تؤكد حبها الشديد للأطفال وأن تغطو إنسانيتها على تصرفاتها كالمعتاد فاصطحبت معاها طفلة صغيرة مريضة بالقلب أجرت 3 عمليات قلب مفتوح خلال اللقاءات الصحفية عقب الانتهاء من الفقرة الأولى في حفلها وغنائها لأغنية حملة الامل الرسمية "أنا الصوت إلى بينادي".





والأغنية من كلمات محمد السمنودي ومن ألحان شريف الوسيمي وبرفقة فرقة هارموني بالعربي، وستقدم الحفل الفنانة سيمون بحضور عدد كبير من نجوم الفن وبحضور 21 دولة.

نبذة عن الحملة

وتعتبر مبادرة "مانحي الأمل" هي مبادرة عالمية أسسها البطل الرياضي أنور الكموني، بطل مصر في رياضة التنس وقاهر مرض السرطان. وتدعو المبادرة إلى أهمية نشر الأمل لدى ملايين الأشخاص، بما في ذلك ذوي الهمم ومرضى السرطان، وكبار السن ومرضى القلب والأيتام، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون التشرد والأشخاص المصابين بأمراض نفسية، وأولئك الذين فقدوا الأمل في تحقيق أحلامهم بوجه عام، وكذلك من تعرضوا لصدمات في حياتهم بعد مواجهة حادث صادم أو مرض خطير. علاوة على ذلك، تقوم أهداف المبادرة على ٥ محاور، تشمل السرطان، والرياضة والفنون، والقدرات الخاصة، والتنمية المستدامة، والمشاريع الإنسانية.



صفاء أبو السعود تعبر عن سعادتها بالحفل

وعبرت الفنانة القديرة صفاء أبو السعود، عن سعادتها بتواجدها في هذه الحملة الإنسانية ولعودتها من أجل حملة مانحي الأمل، مشيرة إلى أن من واجب الفنان التواجد في مثل هذه الفاعليات لكي يصبح قدوة لجميع فئات المجتمع.



وأضافات صفاء أبو السعود، إن حملة مانحي الأمل هو حدث عالمي تنتظره مصر في الفترة المقبلة، وهي تهدف لسعادة العالم وراحة البشر والأمم قائلة: هناك العديد من المفاجآت التي ستكون من ضمن برنامج الحفل.



ومن جانبه قال الكابتن أنور الكموني، إن الحملة تسعد هذه المرة بتواجد النجمة الكبيرة صفاء أبو السعود سفيرة للحملة الفترة القادمة، مشيرًا إلى إنها طاقة دعم كبيرة لجميع أعضاء الحملة.