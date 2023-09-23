الفنانة يسرا تحيي ذكرى وفاة هشام سليم الأولى

الرياض - محمد الاطلسي - حرصت الفنانة يسرا على إحياء الذكرى الأولى لـ وفاة شقيق زوجها الفنان هشام سليم، الذي رحل عن عالمنا في مثل ذلك اليوم منذ عام، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ذكرى وفاة هشام سليم

وشاركت يسرا مقطع فيديو كان به العديد من النجوم يحيون ذكراه، عبر حسابها الشخصي على انستجرام، وأبرزهم: صلاح عبد الله، منة شلبي، هند صبري، فيدرا، أنوشكا، محمد جمعة، طارق لطفي، والمساعد الخاص به سلامة، بالإضافة إلى عدد من الأصدقاء المقربين للراحل هشام سليم.

وعلقت يسرا على الفيديو، قائلةً: وحشتنا ومفتقدينك أوي أوي يا هيشو.. كل حاجة بيننا كانت أحلى وأسعد الذكريات.. الدنيا فضيت علينا من بعدك بس سيرتك الحلوة مكملة معانا.. وحشتنا أوي يا أغلى الناس، ربنا يرحمك ويهنيك بالجنة ونعيمها.. فضلا وليس أمرًا برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لهشام سليم.

وقال يسرا خلال الفيديو: واحشني.. قطعت بيا يا هيشو أنا عارفه إنك في مكان أحسن.. بس قاطع بيننا قطعة سوداء.. وحشتني وعايزة أحضنك وأبوسك وأضحك.. على فكرة أنا خليت حد يحجلك السنة دي وإن شاء الله ربنا يتقبلها.. أنا عارفة إنك حجيت قبل كده بس قولت أعملك هدية صغيرة أنا بحبك أوي أوي أوي.

https://www.instagram.com/p/CxfCNvgNM2i/?utm_source=ig_web_copy_link

أعمال هشام سليم

شارك الفنان الراحل هشام سليم على مدار مسيرته الفنية ما يزيد عن 100 عمل ما بين سينما ودراما ومسرح، وكان آخرهم فيلم موسى، بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، الذي تم طرحه في أغسطس 2021.