وزير الاستثمار: تعزيز التنسيق مع مجتمع الأعمال لدعم منظومة التصدير

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 مايو 2026 01:07 صباحاً - دوت الخليج_ عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، وعدد من قيادات وأعضاء الاتحاد، لبحث عدد من الملفات المرتبطة بتنمية الصادرات وزيادة التبادل التجاري، وذلك في ضوء توجه الدولة لتعزيز الصادرات وتحسين أداء منظومة التجارة الخارجية.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والاستثمار، إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الإنتاجية، بما يدعم تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يسهم في دعم منظومة التجارة الخارجية وتعزيز كفاءة الأداء التصديري، في ظل الجهود المستمرة لتحسين بيئة التجارة والاستثمار.

وأشار الوزير إلى أهمية العمل على معالجة التحديات التي تواجه المصدرين، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتحسين جودة المنتجات، وتوسيع قاعدة الصادرات في القطاعات ذات الأولوية، بما ينعكس على تعزيز تنافسية المنتج المصري.

كما تناول الاجتماع سبل تنمية التبادل التجاري مع الشركاء الدوليين، من خلال دعم تكامل حلقات الإنتاج والتصدير، وتطوير منظومة العمل المرتبطة بالتجارة الخارجية.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يدعم استقرار وتطوير منظومة التصدير.

وحضر الاجتماع كل من المهندس علاء البيلي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، ومحمد عياد، مساعد الوزير لشئون الترويج الإعلامي والمعلومات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والسفير عبدالعزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

