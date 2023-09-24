بالفيديو.. محمود حميدة يوضح العلاقة بين المخرج والممثل

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان محمود حميدة فيديو جديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيها عن علاقة المخرج بالممثل.

وقال الفنان محمود حميدة في الفيديو الذي ظهر فيه بنفسه، إن علاقة المخرج بالممثل قديمة جدا، مضيفا إلى أنه يسميِ المخرج رب العمل.

وأشار محمود حميدة إلى أن دور المخرج أن يصدر الأوامر في العمل، بينما الممثل دوره في أن يطيع هذه الأوامر.

وأطلق الفنان محمود حميدة منذ أيام حسابه الرسمي الجديد عبر انستجرام، وأعلن أن أي صفحات أخرى لا تمثله.

يتواجد الفنان محمود حميدة حاليا في مهرجان الغردقة لسينما الشباب، وحضر عدد من الندوات والفعاليات الهامة منها ندوة مئوية المخرج الراجل يوسف شاهين.

كما يستعد محمود حميدة لحضور فعاليات الدورة المقبلة من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في نسخته الـ ٣٩ بداية الشهر المقبل.

تصريحات محمود حميدة في مهرجان الغردقة

فيما قال محمود حميدة إن يوسف شاهين كان معلم وفي نفس الوقت يتعلم من تلميذه ويعرف أفكاره وهو الأمر المتبع في مدارس التعليم المتطورة.

وأضاف حميدة أنه غير في أسلوب توجيه يوسف شاهين الدرامي للممثل، بدلًا من أن يوجه الفنان بالنظر إلى عينه، إذ رفض ذلك الأمر عند تعاونه معه، حتي لا يقع في فخ تقليده.

وأضاف حميدة أن عين يوسف شاهين الاخراجية مميزة للغاية، وتكوين الكادر الخاص به واضح تماما وليس به أي عشوائية، وهو مخرج متفرد سينمائيا، مشيرًا إلى أن العلاقة بينهما قوية، وكان بالنسبة له مثل والده،

آخر أعمال محمود حميدة

يذكر أن أخر أعمال محمود حميدة فيلم”مطرح مطروح” الذي يدور في حقبة الأربعينات في إطار كوميدي، حيث تظهر ليلي أحمد زاهر تظهر بشخصية ابنة محمود حميدة ضمن أحداث فيلم مطرح مطروح، كما يظهر كريم عفيفي بشخصية فريد وهو الشقيق الأصغر لـ محمود حميدة، ويعمل مهندس زراعي، ويعشق الملاكمة، وفي الأخير تجسد شيماء سيف زوجة محمود حميدة ضمن أحداث العمل.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب الفنان كريم عفيفي، كل من محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.