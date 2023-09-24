وائل جسار للفجر الفني: لم أتخذ إجراء قانوني بعد تعرضي للموت لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - حدث صباح اليوم هلع من الجمهور ومن محبي الفنان " وائل جسار" وزملائه في الوسط الفني والغنائي عندما أعلن وائل جسار عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور "إنستجرام" عن تعرضه لإطلاق النيران عليه وعلى عائلته.

و اطمئن دوت الخليج الفني على الفنان وائل جسار وعن عائلته وعن إتخاذه الإجراء القانوني اللازم بعد هذه الواقعة.

الفنان وائل جسار

تصريحات الفنان وائل جسار



صرح الفنان وائل جسار في تصريحات خاصة للفجر الفني عن تعرضه لرصاصة طائشة بالقرب منه بمسافات ضئيلة ما تقارب " ٢ أو ٣ سم"، واستكمل حديثه بالثناء والشكر على أنه قيد الحياة وبُعد هذه الرصاصة عنه، وطمأن جمهوره بأنه بخير.

و ووجه الشكر للجميع بسؤالهم عنه بعد هذه الواقعة وعن دعائهم له ولعائلته.

و أردف إن هذه الزهرة من السلاح المتفُلت وسلاح الابتهاج بالسلاح الحي، يجب أن يتأخذ إجراء بمنع إستخدام الأسلحة النارية في الابتهاج أو الأفراح من قِبل الدولة وقِبل المَعانين جميعهم.

و أوجه النصيحة أن تكون البهجة أو الإحتفال بالتهنئة والورود وليس بالأسلحة التي تضر البشر.

و أشار جسار إن سبب رفضه تقديم بلاغ أن هذا الأمر تكرر كثيرًا وتكرر البلاغات وعلى الرغم من ذلك لم يستطيعوا الإمساك بهم.

